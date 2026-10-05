ВСУ — ночью перехвачены 172 беспилотника. МО РФ — сбиты 199 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью5 октября 2026 года российские военные выпустили по Украине 205 ударных БПЛА (в том числе 49 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 172 беспилотников, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 13 локациях и падения обломков в 3 локациях. Причинен ущерб в Харькове, Одесской и Сумской областях, есть пострадавшие. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 5 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 199 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Рязанской, Тульской, Ростовской областей, Московского региона, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Черного моря. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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