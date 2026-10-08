ВСУ — ночью перехвачены 142 беспилотника, есть жертвы. МО РФ — сбиты 399 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 8 октября 2026 года российские военные выпустили по Украине 142 ударных БПЛА (в том числе 82 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 126 беспилотников, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 7 локациях и падения обломков в 4 локациях. Причинен ущерб в Киеве, Киевской и Одесской областях, есть погибшие и раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 8 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 399 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Оренбургской, Пензенской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Республики Башкортостан, Крыма, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря. Известно об ударах по промышленному комплексу и дата-центру «Яндекса» в Сасово Рязанской области, а также по нефтехимическому комплексу в Салавате (Башкирия). Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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