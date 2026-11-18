ВСУ — ночью перехвачены 126 БПЛА. МО РФ — сбиты 184 беспилотника

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 18 ноября 2026 года российские военные выпустили по Украине 141 ударных БПЛА (из них – 73 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 126 беспилотников (в том числе 59 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 7 локациях. Причинен ущерб. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 18 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 184 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Ростовской областей, Краснодарского края, Крыма и над акваторией Азовского моря. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.