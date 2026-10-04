 

ВСУ — ночью перехвачены 125 беспилотников. МО РФ — сбиты 559 БПЛА

04.10.2026, 9:30, Разное
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Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 4 октября 2026 года российские военные выпустили по Украине 135 ударных БПЛА (в том числе 52 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 125 беспилотников, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 5 локациях и падения обломков в 5 локациях. Причинен ущерб в Киеве и Одессе. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 4 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 559 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Астраханской, Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тульской областей, Московского региона, Республики Адыгея, Крыма, Краснодарского края и над акваториями Азовского и Черного морей. Был атакован аэродром «Ханская» в пригороде Майкопа. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.


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