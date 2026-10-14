ВСУ — ночью перехвачены 115 беспилотников и 4 ракеты. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 902 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 14 октября 2026 года российские военные выпустили по Украине 39 ракет «Искандер-М»/KN-23/С-400/»Циркон»/»Оникс» и 128 ударных БПЛА (в том числе 77 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 4 ракет и 115 беспилотников, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 22 локациях и падения обломков в 8 локациях. Причинен ущерб в Киеве, Днепропетровской и Хмельницкой областях, есть убитые и раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 14 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 902 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Новгородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Краснодарского края, Ставропольского края, Крыма и над акваторией Азовского моря. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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