ВСУ — ночью перехвачены 114 беспилотников. МО РФ — сбиты 868 БПЛА. Есть жертвы

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 6 октября 2026 года российские военные выпустили по Украине 137 ударных БПЛА (в том числе 49 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 114 беспилотников, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 17 локациях и падения обломков в 4 локациях. Причинен ущерб в Киеве и Запорожье, есть пострадавшие. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 6 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 868 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской областей, Московского региона, Крыма и над акваторией Азовского моря. Есть убитые и раненые. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов. Власти РФ отмечают, что это была одна из самых интенсивных атак с начала войны.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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