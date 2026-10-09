ВСУ — ночью перехвачены 114 беспилотников. МО РФ — сбиты 505 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 9 октября 2026 года российские военные выпустили по Украине 136 ударных БПЛА (в том числе 93 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 114 беспилотников, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 8 локациях и падения обломков в 7 локациях. Причинен ущерб в Ивано-Франковске, Киеве и Киевской области, есть погибший и раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 9 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 505 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Калужской, Брянской, Нижегородской, Белгородской, Курской, Орловской, Воронежской, Липецкой, Тульской, Тверской, Тамбовской, Смоленской, Рязанской, Ульяновской, Ростовской, Астраханской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Татарстан, Крыма, над акваториями Черного и Азовского морей. Сообщается о пожаре на химическом заводе в поселке Редкино Тверской области. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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