ВСУ — ночью перехвачены 114 беспилотников. Есть жертвы. МО РФ — сбиты 560 БПЛА

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 10 октября 2026 года российские военные выпустили по Украине 160 ударных БПЛА (в том числе 110 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 117 беспилотников, запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 14 локациях и падения обломков в 10 локациях. Причинен ущерб в Запорожье, Житомирской и Днепропетровской областях, есть погибшие и раненые. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 10 октября на территории Российской Федерации были перехвачены 560 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калужской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Ростовской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тульской областей, Московского региона, Крыма и над акваториями Азовского и Черного морей. В частности, был атакован нефтеналивной терминал в Ростове-на-Дону. Есть пострадавшие. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.

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