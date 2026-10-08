«Все вывески заменить»: мэрию Рыбинска оштрафовали «за надругательство над русским языком»

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области вынесло предписание властям Рыбинска заменить все вывески в городе, тексты которых противоречат правилам русского языка.

При посещении города комиссия ведомства обнаружила многочисленные грамматические ошибки в названиях улиц и коммерческих объектов.

«Следствие установило использование латинской буквы I [ай] вместо русской буквы «И», а также повсеместное употребление «твёрдого знака» в окончании и суффиксах существительных. Зафиксированы и другие грамматические ошибки», – говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора.

Комиссия квалифицировала нарушения согласно ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение права на достоверную информацию) и оштрафовала городские власти на 500 тысяч рублей. Также им поручено привести все вывески в соответствие с правилами русского языка, утверждёнными институтом имени Виноградова РАН.

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Ненадежный источник: ИА «Панорама»

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