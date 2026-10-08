 

«Все вывески заменить»: мэрию Рыбинска оштрафовали «за надругательство над русским языком»

08.10.2026, 9:03, Разное
  Поддержать в Patreon

Управление Роспотребнадзора по Ярославской области вынесло предписание властям Рыбинска заменить все вывески в городе, тексты которых противоречат правилам русского языка. 

При посещении города комиссия ведомства обнаружила многочисленные грамматические ошибки в названиях улиц и коммерческих объектов.

«Следствие установило использование латинской буквы I [ай] вместо русской буквы «И», а также повсеместное употребление «твёрдого знака» в окончании и суффиксах существительных. Зафиксированы и другие грамматические ошибки», – говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора.

Комиссия квалифицировала нарушения согласно ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение права на достоверную информацию) и оштрафовала городские власти на 500 тысяч рублей. Также им поручено привести все вывески в соответствие с правилами русского языка, утверждёнными институтом имени Виноградова РАН. 

Ненадежный источник: ИА «Панорама»


Рекомендуй, делись и читай сайт «Такое кино» - takoekino.pro

Смотреть комментарии → Комментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ПОСЛЕДНЕЕ

08.10 / Памятные мероприятия в Берлине — Бранденбургские ворота окрасились в цвета флага Израиля

08.10 / Защита от глаукомы: ученые выявили неожиданную связь между распространенными препаратами и зрением

08.10 / Николасу Мадуро и его жене могут предъявить в США новые обвинения в пытках американцев

08.10 / Умерла 87-летняя испанка, чье выселение привело к падению правительства Педро Санчеса

08.10 / МВД России объявило в розыск поэта и публициста Сергея Лейбграда, проживающего в Израиле

08.10 / После пожара на заводе в Рязанской области произошел сбой в работе «Яндекса»

08.10 / Мамдани почтил память жертв 7 октября, пропалестинские активисты провели акции протеста

08.10 / Американца приговорили к 18 месяцам тюрьмы за мошенничество со стримингом музыки, созданной ИИ

08.10 / Лидер демократов в Палате представителей призвал к изменению политики США на Ближнем Востоке

08.10 / Израильтянина-владельца киберкомпании в США обвинили в мошенничестве на миллионы долларов

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: rybinskonline@gmail.com

Поддержать проект:
PayPal — paypal.me/takoekino
Tether Wallet — yuri76@tether.me
WebMoney — Z399334682366

18+ © Такое кино: Самое интересное о культуре, технологиях, бизнесе и политике