«Все вывески заменить»: мэрию Рыбинска оштрафовали «за надругательство над русским языком»
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Управление Роспотребнадзора по Ярославской области вынесло предписание властям Рыбинска заменить все вывески в городе, тексты которых противоречат правилам русского языка.
При посещении города комиссия ведомства обнаружила многочисленные грамматические ошибки в названиях улиц и коммерческих объектов.
«Следствие установило использование латинской буквы I [ай] вместо русской буквы «И», а также повсеместное употребление «твёрдого знака» в окончании и суффиксах существительных. Зафиксированы и другие грамматические ошибки», – говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора.
Комиссия квалифицировала нарушения согласно ч. 1 ст. 14.8 КоАП РФ (нарушение права на достоверную информацию) и оштрафовала городские власти на 500 тысяч рублей. Также им поручено привести все вывески в соответствие с правилами русского языка, утверждёнными институтом имени Виноградова РАН.
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