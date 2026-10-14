 

VR-кресло готово предложить новый подход к виртуальной реальности

14.10.2026, 10:48, Разное
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В японском университете Кюсю создали прототип нового устройства для использования виртуальной реальности, которое должно устранить недостатки VR-гарнитур и купольных систем. Первые становятся все более громоздкими и тяжелыми для шеи и головы, вторые имеют ограничения по глубине изображения. Система с креслом, перед которым установлен специальный экран, позволяет человеку видеть ту же реалистичную картинку, что и при использовании гарнитуры, но сохраняет свободу действий.

Это именно прототип и, по — оценке критиков — не самый лучший. Над данной задачей бьются с 2006 года и на сегодня накоплен ряд удачных решений, которые устраняют ключевые недостатки существующих систем, но не могут закрыть все пробелы. Например, встроенный в кресло гироскоп отслеживает повороты корпуса и изображение двигается в такт с ними. Но о возможности полноценного обзора на 360 градусов речи пока не идет.

У раздельной системы «кресло+экран» есть весомое преимущество в том, что здесь можно установить много разного и габаритного оборудования. Что позволит, например, решить частую для гарнитур проблему укачивания пользователей. Экран в прототипе на самом деле является массивом микрозеркал, которые передают разные изображения на каждый глаз для создания эффекта глубины. Но у зеркал есть свой минус — например, нет никаких данных о реальном угле обзора для пользователя, но и так понятно, что он не безграничен.

Создание таких систем – это ответ на вызовы времени, когда удаленное присутствие становится насущной потребностью. Это и управление тяжелой техникой из офиса, и виртуальное посещение музеев и иных заведений, и контроль над роботами в зонах чрезвычайных ситуаций. Да и сама идея кресла возникла из-за жалобы студента, который был вынужден слишком много времени проводить в гарнитуре виртуальной реальности в процессе изучения учебных материалов. Поэтому, таким системам точно суждено быть.

Источник &#8212 Kyushu University


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