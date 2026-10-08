 

Впервые после случая Кристы Пайк в США приведен в исполнение смертный приговор

08.10.2026, 13:15, Разное
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В Техасе казнен 46-летний Джамааль Говард, который был приговорен к смертной казни за убийство в 2000 году Викки Свартаут – 40-летней продавщицы магазина. Говард, которому тогда было 20 лет, похитил блок сигарет и 114 долларов из кассы.

Перед казнью у преступника спросили, хочет ли он выступить с последним словом. Он попросил прощения у родственников убитой, которые пришли на казнь: «Я хочу, чтобы вы приняли мои извинения, и прошу вас о прощении. Мне так жаль, что это произошло. Надеюсь, вы сможете меня простить».

Это была первая казнь в США после неудачной попытки привести в исполнение смертный приговор, вынесенный Кристе Пайк. Адвокаты пытались добиться отсрочки, поскольку при казни должен был также использоваться пентобарбитал. Просьба была отклонена губернатором.

Говарду была введена смертельная инъекция. Через 19 минут после этого врачи зафиксировали смерть. Он стал 30-м осужденным, казненным в США с начала года. Первое место в этом списке занимает Флорида, где казнено 16 человек. Техас – на втором, Джамааль стал седьмым казненным.


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