 

Возле офиса еврейской организации в Лондоне задержаны пять демонстрантов, призывавших к «интифаде»

07.10.2026, 16:18, Разное
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Во время стихийного митинга у здания Совета депутатов британских евреев в районе Камден полиция Лондона задержала пять человек по подозрению в подстрекательстве к расовой ненависти.

Как пишет The Standard со ссылкой на полицию Лондона, участники акции, в частности, призывали к «интифаде» против Израиля.

Совет депутатов британских евреев является одной из крупнейших представительных организаций еврейской общины Великобритании.

Инцидент произошел 7 октября, в третью годовщину нападения ХАМАСа на Израиль, на фоне проходивших в Лондоне пропалестинских демонстраций.


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