 

Во Франции разгромлены десятки школ, власти обвиняют ультралевых

04.10.2026, 20:00, Разное
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Около 500 школ во Франции будут полностью или частично закрыты 5 октября в связи с беспорядками, в которые переросли протесты учащихся старших классов. Об этом заявил министр просвещения Эдуар Жеффре.

«Контроль над движением старшеклассников захватили политические активисты, в первую очередь ультралевые, которые прибегают к крайним формам насилия. Это представляет риск и для учеников, и для преподавателей», – сообщил он.

По последним данным минпроса, 24 школы сожжены или разгромлены, 78 представителей преподавательского состава получили ранения. «Мы никогда не видели ничего подобного. На них умышленно нападают, потому что они сотрудники системы образования», – заявил министр.

Полиция задержала 16-летнего подростка, который подозревается в жестоком нападении на пожилую учительницу 2 октября в городе Ла Сьота на юге Франции. Он поджог аэрозоль, направив пламя женщине в лицо. Видео инцидента широко распространилось в социальных сетях.

В общей сложности, задержано более 5000 участников волнений, ранения получили десятки полицейских. Активное участие в беспорядках принимают выходцы из семей мигрантов. Манифестанты используют пропалестинскую символику, в том числе флаги.


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