Во Франции более 1000 полицейских спецназовцев взяли больничный, протестуя против условий труда

Более 1000 сотрудников подразделения французской жандармерии по борьбе с беспорядками взяли больничный в знак протеста против условий труда. Общая численность подразделения – 13000 человек, оно состоит из 63 рот, распределенных по всей стране.

«Это свидетельство широкого недовольства в рядах полиции, достигшей уровня предельной усталости. Из-за массовых демонстраций есть люди, которые семь недель не были дома», – так не может продолжаться», – заявляют лидеры полицейского профсоюза.

Стражам порядка запрещено бастовать. Поэтому они не смогли принять участие в массовой забастовке, прошедшей 17 октября. В демонстрациях приняли участие 146000 человек – значительно меньше, чем в предыдущих. Порядок поддерживали десятки тысяч полицейских.

Однако стражи порядка сами провели демонстрацию у здания МВД в Париже. Они требовали повысить им зарплату на 35%. Глава ведомства Лоран Нуньес предложил повысить ее на треть – поэтапно, до 2029 года. Но полицейские не согласны на это условие.