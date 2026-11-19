Из борщевика получили эффективный сорбент, очищающий воду от урана

Российские специалисты создали высокоэффективный сорбент на основе целлюлозы, выделенной из борщевика Сосновского, являющегося агрессивным сорняком. Разработанный материал отлично справляется с извлечением из воды атомов урана‑238 и надежно удерживает их, не позволяя вернуться в окружающую среду.

В Российском научном фонде подчеркивают, что данная технология дает возможность одновременно решить две важные задачи — уменьшить распространение этого сорняка на российских территориях и наладить эффективную, недорогую и при этом безопасную очистку водоемов от радионуклидов.

Сейчас для удаления урана‑238 и многих других радиоактивных веществ из воды применяют сложные системы с использованием дорогих мембран и сложного оборудования. Поэтому ученые активно ищут альтернативные решения в виде материалов, способных прочно связывать атомы радионуклидов, после чего не давать им возвращаться в природу.

Большой интерес исследователей вызывают сорбенты на основе растительной целлюлозы, которые, как предполагается, могут эффективно поглощать атомы тяжелых элементов, если поместить их в воду. Чтобы проверить потенциал таких природных материалов, российские ученые изучили взаимодействие с ураном‑238 целлюлозы из пшеницы, овса, водорослей из Белого моря и борщевика Сосновского.

Результаты оказались интересными — целлюлоза, добытая из борщевика, поглотила меньше урана‑238 по сравнению с полимером из овса, но она гораздо лучше удерживала загрязнитель благодаря высокой пористости и большей площади поверхности. Таким образом, борщевик выглядит наиболее перспективным сырьем для производства сорбента.