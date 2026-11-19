Нечто в небе влияет на то, сколько энергии могут вырабатывать ветряные электростанции

Количество электричества, которое вырабатывают морские ветряные электростанции, зависит не только от силы ветра. Новое исследование показало, что важную роль могут играть облака, причём при одних условиях они способствуют увеличению выработки энергии, а при других — снижают её. Более того, сами ветряные турбины способны изменять облачность над собой.

До сих пор многие модели работы ветряных электростанций строились с учётом преимущественно ясной и сухой погоды. Однако в действительности облака покрывают около 67% поверхности Земли, а над океанами безоблачное небо встречается особенно редко. По некоторым оценкам, в любой момент времени свободными от облаков остаются менее 10% морских районов.

Чтобы выяснить, как облачность влияет на работу ветряков, исследователи из Университета Твенте в Нидерландах провели компьютерное моделирование морских ветропарков. Они сосредоточились на слоисто-кучевых облаках, которые образуют обширные облачные поля относительно невысоко над поверхностью океана.

Такие облака часто располагаются у верхней границы так называемого пограничного слоя атмосферы. Это нижняя часть атмосферы, в которой движение воздуха сильно зависит от взаимодействия с земной поверхностью. Именно в этом слое работают ветряные турбины, поэтому изменения его структуры могут непосредственно влиять на количество доступной им энергии.

Моделирование показало, что особенно благоприятные условия возникают, когда над облаками находится слой сухого воздуха. В такой ситуации верхняя часть облаков сильнее охлаждается, поскольку сухой воздух возвращает им меньше тепла. Охлаждённый воздух становится плотнее и начинает опускаться, вызывая перемешивание воздушных масс.

В результате пограничный слой атмосферы увеличивается по высоте, а потоки воздуха эффективнее переносят энергию из его верхних областей вниз, к турбинам. Благодаря этому ветряная электростанция может получать больше энергии.

Если же над облаками находится влажный воздух, эффект оказывается противоположным. Охлаждение облаков ослабевает, перемешивание становится менее интенсивным, а пограничный слой остаётся сравнительно низким. В таких условиях ветер у поверхности сильнее теряет скорость и энергию, прежде чем достигает ветряков. В результате выработка электричества может снижаться.

Исследователи обнаружили и обратную зависимость: ветряные электростанции сами способны влиять на облака. Согласно моделированию, если нижняя граница тонких низких облаков находится примерно на высоте верхней части вращающихся лопастей, работа турбин может уменьшать количество жидкой воды в облаках и сокращать площадь облачного покрова. Этот результат согласуется с ранее полученными спутниковыми наблюдениями.

Таким образом, между облаками и ветряными электростанциями существует двусторонняя связь. Атмосферные условия влияют на эффективность турбин, а турбины, в свою очередь, могут изменять характеристики облачности.

Авторы считают, что эти взаимодействия необходимо учитывать при проектировании крупных морских ветропарков. Они могут иметь значение для выбора места строительства, расположения турбин и прогнозирования выработки электричества.

При этом исследование пока ограничено компьютерным моделированием определённого типа облаков и атмосферных условий. В дальнейшем учёные планируют проверить, как обнаруженные закономерности проявляются при другой погоде и различных конфигурациях ветряных электростанций.