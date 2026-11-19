Андрей Сибига — удар по Крымскому мосту — подарок Португалии, теперь там самый длинный в Европе мост

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига провел встречу с португальским коллегой Паулу Ранжелом. Предметом переговоров стала ситуация на фронте, российские удары по украинскому тылу, динамика мирных переговоров.

«От завершения российской агрессии против Украины зависит европейский порядок безопасности. Поэтому — никаких решений по Украине без Украины, и никаких решений по Европе без Европы», — цитирует министра РБК-Украина.

На брифинге украинский министр прокомментировал украинский удар по Крымскому мосту. «Мост Васко да Гама в Лиссабоне снова самый длинный в Европе. Это подарок Сил обороны Украины дружественной Португалии», — заявил Сибига.