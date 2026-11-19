Бывший первый замминистра обороны РФ Цаликов приговорен к 10 годам колонии за коррупцию

Замоскворецкий районный суд Москвы 19 ноября приговорил бывшего первого заместителя министра обороны РФ Руслана Цаликова к десяти годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в размере 500 миллионов рублей. Он признан виновным в растрате бюджетных средств, отмывании денег и получении взяток.

Как пишет «Интерфакс», суд лишил Цаликова государственных наград и чина действительного государственного советника первого класса. Кроме того, ему запрещено в течение 15 лет после освобождения занимать должности на государственной службе. Бывшего чиновника, ранее находившегося под домашним арестом, взяли под стражу непосредственно в зале суда.

Суд удовлетворил гражданский иск минобороны РФ, постановив взыскать с Цаликова 6,5 миллиардов рублей. Он признан виновным по 12 эпизодам растраты и легализации преступных доходов, а также по двум эпизодам получения взяток. При этом уголовное преследование по обвинению в создании преступного сообщества было прекращено в связи с отсутствием состава преступления.

Цаликова задержали в марте 2026 года. По версии следствия, в 2017-2024 годах он и другие участники коррупционных схем занимались хищением бюджетных средств, их легализацией и получением взяток. Материалы уголовного дела были собраны Следственным комитетом совместно с ФСБ и МВД России.

69-летний Руслан Цаликов занимал пост первого заместителя министра обороны с 2015 по 2024 год и считался одним из ближайших соратников бывшего министра обороны Сергея Шойгу. После отставки он стал депутатом Верховного хурала Тувы, однако лишился мандата после задержания.