Врач, фармацевт и собственный опыт — три главных ориентира россиян при покупке лекарств

Аналитический центр ВЦИОМ представил результаты опроса, посвящённого тому, как россияне выбирают лекарства в аптеках и как относятся к рекомендациям фармацевтов. По данным исследования, главными ориентирами при выборе препарата для 78% покупателей остаются рекомендации врача (38%), фармацевта (25%) и собственный опыт (29%). При этом почти восемь из десяти посетителей аптек за последний год хотя бы раз получали от фармацевта предложение заменить один препарат другим, а среди мотивов платёжеспособного спроса 73% отметили экономию времени.

Исследование показало, что аптечные работники действуют на стыке торговли и здравоохранения: для фармацевта рекомендация препарата — это, с одной стороны, профессиональная консультация, а с другой — продажа конкретного товара. Однако 43% покупателей считают, что врач выписывает лекарства без учёта финансового положения пациента, 14% уверены, что выписанные препараты вообще не помогают, а 21% посетителей аптек часто или почти всегда соглашаются на предложенный вариант, отказываясь от изначального выбора.

По словам руководителя практики «Социальная сфера» АЦ ВЦИОМ Екатерины Юшкиной, для аптечных сетей важны три компонента: соблюдение профессиональной этики, забота о пациенте и финансовая устойчивость. Исследование показало, что 43% покупателей получают от фармацевтов разъяснения по поводу приёма лекарств, что говорит о высоком уровне доверия к специалистам. В то же время эксперты подчёркивают, что врачам необходимо более тщательно следить за назначениями и учитывать материальное положение пациента, чтобы сделать процесс лечения более прозрачным и предсказуемым.

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