Три аутоиммунные болезни отступили после одной процедуры: врачи рассказали о необычном случае

В Германии экспериментальное лечение помогло 47-летней женщине, которая более десяти лет страдала сразу от трёх тяжёлых аутоиммунных заболеваний. Раньше ей ежедневно требовались переливания крови, а многочисленные попытки лечения не приносили длительного результата. Однако после одной процедуры состояние пациентки начало стремительно улучшаться. Уже через неделю переливания стали не нужны, а спустя несколько недель врачи зафиксировали полную ремиссию всех трёх заболеваний.

Проблемы со здоровьем женщины начались с аутоиммунной гемолитической анемии — редкого заболевания, при котором иммунная система ошибочно атакует и разрушает собственные эритроциты. Эти клетки переносят кислород по организму, поэтому их постоянное уничтожение приводит к тяжёлой анемии.

Позже у пациентки обнаружили ещё два заболевания. При иммунной тромбоцитопении организм разрушает тромбоциты — клетки крови, необходимые для остановки кровотечений. А антифосфолипидный синдром, напротив, повышает вероятность образования опасных тромбов из-за воздействия определённых антител.

В результате женщина одновременно сталкивалась с риском кровотечений и тромбозов. Ей приходилось ежедневно получать донорскую кровь и регулярно принимать препараты, препятствующие образованию тромбов. За годы болезни врачи испробовали девять различных методов лечения, но ни один не обеспечил продолжительного улучшения.

Тогда специалисты Университетской клиники Эрлангена решили применить экспериментальную клеточную терапию, которая уже используется для лечения некоторых видов рака и показывает многообещающие результаты при аутоиммунных заболеваниях.

Суть метода заключается в перепрограммировании собственных иммунных клеток пациента. Врачи извлекают из крови Т-лимфоциты, изменяют их таким образом, чтобы они распознавали определённую мишень, а затем возвращают обратно в организм.

В данном случае мишенью стали В-лимфоциты — клетки иммунной системы, вырабатывающие антитела. Именно с нарушениями их работы исследователи связывали все три заболевания пациентки. Вместо защиты организма вырабатываемые ими антитела способствовали атаке на собственные клетки и ткани.

Учёные модифицировали Т-лимфоциты женщины так, чтобы они распознавали белок CD19 на поверхности В-клеток и уничтожали их. Предполагалось, что удаление этих клеток позволит остановить патологическую иммунную реакцию и фактически перезапустить работу части иммунной системы.

Результат оказался неожиданно быстрым. Уже через семь дней после единственного введения модифицированных клеток пациентке перестали требоваться переливания крови. На десятый день её выписали из больницы, после чего она отметила значительное увеличение физических сил и смогла вернуться к повседневным занятиям.

К 25-му дню анализы показали полную ремиссию. Уровень гемоглобина восстановился, что свидетельствовало о прекращении интенсивного разрушения эритроцитов. Количество тромбоцитов стабилизировалось, а концентрация антител, связанных с образованием тромбов, постепенно снизилась до неопределяемого уровня.

Особенно интересные изменения исследователи обнаружили спустя 322 дня после лечения. В организме женщины начали вновь появляться В-лимфоциты, но практически все они оказались так называемыми наивными клетками. Они ещё не сформировали иммунологическую память и не проявляли прежней патологической активности.

Иными словами, иммунная система начала восстанавливать популяцию В-клеток без признаков возвращения тех нарушений, которые ранее приводили к разрушению собственных клеток крови.

Примерно в этот же период женщина смогла отказаться и от препаратов для профилактики тромбозов. Признаков образования новых тромбов врачи не обнаружили.

При этом пациентка избежала наиболее серьёзных осложнений, возможных при такой терапии, включая чрезмерную воспалительную реакцию иммунной системы и токсическое воздействие на нервную систему. У неё отмечались лишь небольшое повышение уровня печёночных ферментов и снижение количества тромбоцитов. Исследователи допускают, что эти изменения могут быть связаны с последствиями предыдущего лечения.

Спустя почти 11 месяцев после процедуры женщина продолжала находиться в ремиссии без необходимости лечения своих аутоиммунных заболеваний. По словам гематолога Фабиана Мюллера, скорость и выраженность улучшения оказались поразительными, а качество жизни пациентки значительно повысилось.

Это не первый случай успешного применения подобного подхода. Ранее исследователи сообщили о 11 пациентах с устойчивой к лечению аутоиммунной гемолитической анемией, у которых после одного введения модифицированных Т-клеток наступила полная ремиссия. Правда, у двоих заболевание вернулось примерно через восемь месяцев, хотя повторная терапия с другой мишенью вновь помогла добиться улучшения.

Обнадёживающие результаты также были получены при лечении некоторых других аутоиммунных заболеваний, включая волчанку, миозит и системную склеродермию.

Однако специалисты подчёркивают, что случай немецкой пациентки пока нельзя считать доказательством универсальной эффективности метода. Речь идёт об одном человеке, а наблюдение продолжалось всего около 11 месяцев. Пока неизвестно, насколько устойчивым окажется результат спустя годы и смогут ли другие пациенты с аналогичными заболеваниями получить такую же пользу.

Тем не менее исследователи считают, что подобная терапия в перспективе может изменить подход к лечению тяжёлых аутоиммунных заболеваний. Если дальнейшие исследования подтвердят её эффективность и безопасность, вмешательство на более ранних стадиях болезни потенциально позволит избежать многолетнего безуспешного лечения и связанных с ним осложнений.

Результаты клинического наблюдения опубликованы в научном журнале Med.