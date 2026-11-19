Отчет минобороны РФ об «СВО» в Украине. 1730-й день войны

Минобороны РФ 19 ноября 2026 года представило отчет об успехах пророссийских сил и российской армии, ведущих войну против Украины. Напомним, что в РФ войну называют «специальной военной операцией».

Эксперты Conflict Intelligence Team (CIT) и другие независимые военные специалисты дают крайне низкую оценку достоверности отчетов минобороны РФ, в том числе по потерям украинской стороны. Отметим, что и пророссийские военные специалисты не доверяют этим сводкам. Тем не менее, мы считаем важным публиковать содержание данных документов, поскольку это может потребоваться в дальнейшем для сравнительного анализа.

Отчеты минобороны РФ цитируются дословно. Эти данные сохраняются в нашем архиве.

В отчете МО РФ утверждается: «Подразделения группировки войск «Север» улучшили тактическое положение. В Харьковской области нанесено поражение живой силе и технике подразделений трех механизированных бригад и двух штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Катериновка, Подсреднее, Малиновка, Плоское, Чугуев и Турово. В Сумской области поражены формирования двух механизированных и аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Ястребиное, Кровное, Вакаловщина и Вязовое Сумской области. Противник потерял свыше 110 военнослужащих и 7 автомобилей. Подразделения группировки войск «Запад» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов Пески-Радьковские, Студенок, Моначиновка, Смородьковка и Нечволодовка Харьковской области. Потери ВСУ составили свыше 210 военнослужащих, 1 орудие полевой артиллерии и 16 автомобилей. Подразделения Южной группировки войск заняли более выгодные рубежи и позиции. Нанесли поражение формированиям двух механизированных и штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Краматорск, Славянск, Дружковка, Николаевка и Торецкое Донецкой Народной Республики. ВСУ потеряли до 180 военнослужащих, 4 боевые бронированные машины, 1 артиллерийское орудие и 28 автомобилей. Подразделения группировки войск «Центр» продолжали ведение активных наступательных действий. Нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и трех бригад нацгвардии в районах населенных пунктов Веровка, Самарское, Курицино, Новокриворожье, Калинино, Старорайское, Каменка и Белозерское Донецкой Народной Республики. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 340 военнослужащих, 7 боевых бронированных машин, 9 автомобилей и 1 станция радиоэлектронной борьбы. Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесли поражение живой силе и технике механизированной, десантно-штурмовой, штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новотроицкое Запорожской области, Подгавриловка, Коломийцы, Ивановка и Киричково Днепропетровской области. ВСУ потеряли до 210 военнослужащих и 5 автомобилей. Подразделения группировки войск «Днепр» улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах населенных пунктов Кирово, Камышеваха и Преображенка Запорожской области. Уничтожены до 15 военнослужащих и 17 автомобилей. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации нанесено поражение объектам энергетической, транспортной инфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, военным аэродромам, местам производства, хранения беспилотных летательных аппаратов и наземных робототехнических комплексов, складам боеприпасов, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований в 148 районах. Средствами противовоздушной обороны сбиты 8 управляемых ракет большой дальности «Нептун» и 268 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа».

«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 674 самолета, 284 вертолета, 293399 беспилотных летательных аппаратов, 672 зенитных ракетных комплекса, 31700 танков и других боевых бронированных машин, 1797 боевых машин реактивных систем залпового огня, 36957 орудий полевой артиллерии и минометов, 77613 единиц специальной военной автомобильной техники», – утверждается в отчете МО РФ.

В эти данные не включены сведения по Курской области РФ, значительную часть территории которой более восьми месяцев удерживали силы ВСУ. С точки зрения властей РФ, «спецоперация» на территории Украины и «спецоперация» в Курской области были разными военными операциями. 26 апреля 2025 года начальник генерального штаба вооруженных сил РФ генерал Валерий Герасимов заявил российскому президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области от вооруженных сил Украины. С этого дня минобороны РФ перестало давать отдельные отчеты по Курской области. По мнению независимых наблюдателей, минобороны РФ кратно завышает потери ВСУ.

Подтвержденные потери армии РФ и пророссийских военных структур в Украине (речь идет о проверенных данных из открытых источников, собранных редакциями «Медиазоны» и BBC) составляют убитыми около 285900 человек (по известным именам) или около 352 тысяч (по делам о наследстве).

В сентябре 2026 года Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ), отвечающий за радиоэлектронную разведку, сообщил, что с начала полномасштабного вторжения в Украину в 2022 году РФ потеряла только убитыми более 500 тысяч человек.

По данным независимого ресурса UA Losses, который учитывает всех погибших с украинской стороны, указывая их имена и другие данные, с начала полномасштабного вторжения армии РФ (24 февраля 2022 года) погибли или пропали без вести около 225 тыс. украинских военнослужащих.

По последним опубликованным данным Мониторинговой миссии ООН по правам человека, к концу августа 2026 года с начала полномасштабного российского вторжения 24 февраля 2022 года в Украине была подтверждена гибель более 17 тысяч мирных жителей, около 54 тысяч получили ранения. ООН подчеркивает, что учитывает только случаи, которые удалось независимо проверить, поэтому реальные потери значительно выше, особенно на оккупированных территориях, где доступ к информации крайне ограничен. Украинские власти и местные администрации оценивают число погибших гражданских значительно выше, прежде всего с учетом Мариуполя и других оккупированных населенных пунктов.