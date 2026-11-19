В Москве гражданин Израиля и Украины Борис Вольфман приговорен к 12 годам за торговлю органами

Басманный районный суд Москвы 18 ноября приговорил 42-летнего гражданина Израиля и Украины Бориса Вольфмана к 12 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным в торговле людьми с целью изъятия органов и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью в составе организованной преступной группы.

Как пишет «Коммерсант», суд назначил наказание, которого добивалось государственное обвинение. Вольфман вину не признал, настаивая на том, что занимался организацией медицинского туризма и не участвовал в преступной группировке.

По версии российского следствия, в 2006-2008 годах Вольфман входил в международную сеть, участники которой находили людей, оказавшихся в тяжелом материальном положении, и предлагали им продать почку за денежное вознаграждение. Доноров доставляли через Турцию или Израиль в частную клинику Medicus в Косово, где проводились операции по изъятию органов. Получатели почек платили за трансплантацию не менее 80 тысяч евро.

Российская прокуратура утверждает, что Вольфман участвовал в организации поездок, размещения и медицинского обследования доноров. Потерпевшими по делу признаны трое граждан России, которым, согласно приговору, был причинен тяжкий вред здоровью. Материалы в отношении других участников преступной группы выделены в отдельное производство.

Адвокат Вольфмана Вячеслав Долженков подтвердил, что его подзащитный сопровождал доноров в Косово, однако отверг обвинения в насилии и обмане. Защита настаивала на том, что Вольфман занимался оформлением документов и организацией поездок для проведения медицинских процедур.

Newsru.co.il сообщал в июле 2026 года о начале судебного процесса в Москве. В публикации рассказывалось о международном расследовании деятельности клиники Medicus, уголовном деле против Вольфмана в Израиле, возбужденном в 2015 году, и его задержании в Турции.

В октябре 2025 года турецкие власти депортировали Вольфмана в Россию, где его задержали в московском аэропорту Внуково. До этого его выдачи добивались несколько государств, включая Израиль. Российское следствие вело дело с 2011 года.