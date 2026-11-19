Казанские химики создали новый гибридный материал для медицинской диагностики

Исследователи КНИТУ-КХТИ при участии коллег из Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН разработали лиотропный жидкий кристалл, содержащий парамагнитные квантовые точки. Материал работает как бимодальный маркер: его можно «увидеть» одновременно и по люминесценции, и на МРТ.

В медицинской диагностике используются разные методы визуализации — люминесцентный анализ и МРТ, и для каждого сегодня требуется своё контрастное вещество. Это повышает токсическую нагрузку на организм. Системы доставки лекарств, инкапсулированных в лиотропные жидкие кристаллы, уже существуют, однако бимодальные маркеры, работающие одновременно как агенты для МРТ и люминесцентного анализа, — очень актуальная тема именно с точки зрения снижения этого воздействия. Проблема в том, что комплексные соединения марганца и гадолиния с хорошим МРТ-контрастом, как правило, плохо люминесцируют, и наоборот — хорошо люминесцирующие материалы плохо «улавливаются» на МРТ из-за особенностей взаимодействия воды с координационной сферой.

Решить проблему помогает «заключение» ионов марганца в кристалл полупроводника: квантовые точки Cd₀.₉Mn₀.₁S/ZnS одновременно дают яркую оранжевую люминесценцию в области 570–600 нм и обеспечивают парамагнитный отклик благодаря ионам Mn(II). Эти наночастицы самоорганизуются в структуре лиотропного жидкого кристалла — системы, где молекулы поверхностно-активных веществ складываются в упорядоченные структуры за счёт межмолекулярных взаимодействий.

Лиотропные жидкие кристаллы — это системы, в которых молекулы поверхностно-активных веществ могут самоорганизовываться в упорядоченные структуры за счёт межмолекулярных взаимодействий и «складываться» определённым образом, — рассказал научный руководитель коллектива профессор кафедры физической и коллоидной химии КНИТУ Юрий Галяметдинов. — В гибридах лиотропных жидких кристаллов самоорганизуются бимодальные парамагнитные квантовые точки — именно в этом и заключается основная новизна данного подхода. В этом контексте наша работа лежит в той же плоскости, что и исследование, получившее последнюю Нобелевскую премию по химии: в реакции Кенсо Соаи молекулы укладываются по их оптической активности, в нашем случае — по анизотропии их формы.

Исследователи проанализировали три варианта систем на основе разных поверхностно-активных веществ — неионогенных (C₁₂EO₄ и C₁₂EO₁₀) и цвиттер-ионного (DMAO) — и подробно изучили их структуру, реологию и оптические свойства. Оказалось, что тип ПАВ определяет способ упаковки молекул в ЖК-мезофазе: у одних систем она слоистая (ламеллярная), у других — гексагональная, а введение квантовых точек влияет на температуры фазовых переходов и может менять тип мезофазы. Лучшие результаты показала система на основе DMAO: она наименее вязкая и при этом даёт максимальный контраст сразу в двух методах анализа — люминесцентном и магнитно-резонансном.

Достоверность результатов исследования обеспечила межинституциональная коллаборация:

На кафедре физики КНИТУ проводили исследования по электронной микроскопии, в ИОФХ — по рентгеновской дифракции наших образцов, — поделился деталями научного сотрудничества один из соавторов, доцент Дмитрий Сагдеев. — Публикации в высокорейтинговых журналах требуют всестороннего подтверждения свойств материалов, и электронная микроскопия — это must have любого исследования с использованием наночастиц.

Казанские исследователи показали: функциональностью изученных соединений можно управлять — направлять их и на диагностику, и на терапию. Это открывает путь к тераностике — реализации диагностики и терапии в рамках единых технологических платформ, сочетающих управление доставкой лекарства и контроль его высвобождения прямо в болезненном очаге. Это особенно важно при лечении онкологических заболеваний. Дальнейшее развитие работы может быть связано с исследованиями механизмов контроля высвобождения лекарств из лиотропных жидких кристаллов.

В числе авторов исследовани, помимо представителей научной школы Юрия Галяметдинова — доцентов Алии Галеевой и Дмитрия Сагдеева, —зав. кафедрой физики КНИТУ Кирилл Холин, а также ведущий научный сотрудник Института органической и физической химии им. А. Е. Арбузова КазНЦ РАН Айрат Губайдуддин.

Результаты опубликованы в журнале Journal of Molecular Liquids

Фото: КНИТУ-КХТИ

Источник: Минобрнауки России