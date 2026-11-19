Ученые рассчитали свойства нанотрубок для космической электроники

Учёные Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н.Г. Чернышевского выяснили, как строение углеродных нанотрубок влияет на их способность сопротивляться растяжению и проводить электрический ток. Результаты помогут подбирать нанотрубки для новых материалов, в том числе перспективных защитных элементов космической электроники.

Электронным приборам космических аппаратов нужна защита от механических воздействий. Для её создания необходимы лёгкие материалы, которые хорошо сопротивляются деформации. Одним из возможных компонентов служат углеродные нанотрубки – полые структуры со стенками из атомов углерода. Они сочетают малый вес и высокую жёсткость.

Саратовские исследователи выделили и подробно изучили особую группу углеродных нанотрубок, которые можно вкладывать друг в друга, формируя устойчивые многостенные структуры. Для них учёные разработали компьютерные модели, позволяющие рассчитывать механические и электрические свойства.

Основное внимание уделили тому, как меняется жёсткость при увеличении внутреннего диаметра и добавлении стенок. Дополнительно оценили, насколько хорошо такие структуры проводят ток.

При построении моделей авторы использовали данные экспериментов по получению многостенных нанотрубок. Затем с помощью квантовых расчётов, учитывающих взаимодействие атомов и электронов, определили свойства выбранных структур.

Учёные рассмотрели нанотрубки с диаметром внутреннего канала примерно от 1,3 до 6 нанометров – миллиардных долей метра. В расчётах сравнивали структуры, содержащие от одной до восьми стенок. Чтобы оценить сопротивление растяжению, моделировали увеличение длины на один процент и рассчитывали, сколько энергии для этого требуется.

Расчёты показали: при увеличении диаметра внутреннего канала жёсткость нанотрубок возрастала почти вдвое. Добавление стенок влияло на неё значительно слабее. По уточнению авторов, для изученных нанотрубок достаточно 6–8 стенок: дальнейшее увеличение их числа уже не требуется для повышения жёсткости. Таким образом, сопротивление растяжению зависело прежде всего от диаметра внутреннего канала.

При этом с увеличением числа стенок электрическое сопротивление снижалось: многослойные нанотрубки лучше проводили ток. Эти результаты помогут выбирать их строение с учётом требований к будущему материалу.

«Следующим шагом является формирование слоистых сеток из установленного класса многостенных углеродных нанотрубок посредством лазерной наносварки. Такие сетки с оптимальными геометрическими параметрами обеспечат надёжную защиту от внешних механических воздействий при разных скоростях удара», – поясняет руководитель научного проекта, заведующая кафедрой радиотехники и электродинамики СГУ О.Е. Глухова.

По словам авторов, изученные нанотрубки перспективны для применения в гибких и растяжимых электронных устройствах. Разработанные модели позволят исследовать и другие свойства этих структур, например их поведение при нагреве.

Научная работа проводится учёными СГУ совместно с коллегами из Института биомедицинских систем НИУ МИЭТ и Института бионических технологий и инжиниринга Первого МГМУ имени И.М. Сеченова (Сеченовского университета). Результаты исследования опубликованы в журнале Physical Chemistry Chemical Physics . Работа поддержана грантом Российского научного фонда № 25-29-00963 .

Текст: Альфия Тимошенко

На обложке: Компьютерная модель сетки из многостенных углеродных нанотрубок в разных ракурсах/ Личный архив учёных

Источник: Минобрнауки России