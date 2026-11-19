В Нью-Йорке прошла демонстрация с требованием арестовать и депортировать Йоава Галанта

В Нью-Йорке 18 ноября состоялась пропалестинская демонстрация против визита бывшего министра обороны Израиля Йоава Галанта. Участники акции потребовали его ареста и депортации из США.

Протестующие собрались на Манхэттене, возле места проведения ежегодной конференции произраильского института MirYam, на которой Галант был приглашен выступить с основным докладом, посвященным сотрудничеству Израиля и США в области безопасности.

Демонстранты размахивали палестинскими флагами и держали плакаты с обвинениями в адрес Израиля. Организаторы акции призвали американские власти арестовать Галанта на основании ордера Международного уголовного суда в Гааге, выданного 21 ноября 2024 года по подозрению в совершении военных преступлений и преступлений против человечности в секторе Газы.

Накануне визита Галанта организация Hind Rajab Foundation обратилась в министерство юстиции США с требованием начать уголовное преследование бывшего министра обороны Израиля. Организация обвиняет его в причастности к военным преступлениям в секторе Газы и Ливане.

С критикой визита Галанта выступила и член Палаты представителей Конгресса США Рашида Тлаиб, заявившая, что бывший министр обороны должен предстать перед судом в Гааге.

США не являются участником Римского статута Международного уголовного суда и не обязаны исполнять выданный им ордер на арест Галанта.