Мэр Нью-Йорка Мамдани вновь обвинил Израиль в «геноциде» и выступил с заявлением о 7 октября

Мэр Нью-Йорка Зохран Мамдани вновь обвинил Израиль в «геноциде» жителей сектора Газы. Выступая 18 ноября на конференции DealBook, организованной газетой The New York Times, он заявил, что не сожалеет о своем выступлении в третью годовщину нападения ХАМАСа на Израиль 7 октября 2023 года.

Как пишет Jewish Insider, ведущий конференции Эндрю Росс Соркин спросил Мамдани, почему тот счел необходимым выступить с обвинениями против Израиля именно в годовщину массового убийства израильтян, а не на следующий день.

«Когда правительство Израиля осуществляет геноцид палестинцев, в защиту его действий часто приводят события 7 октября, независимо от того, в какой день задается вопрос», – ответил Мамдани.

По его словам, 7 октября – это не только день, когда было совершено ужасное военное преступление, но и дата, используемая для оправдания всего, что произошло впоследствии. Мэр Нью-Йорка заявил, что в этот день необходимо скорбеть обо всех последствиях событий 7 октября.

Напомним, 7 октября 2026 года Мамдани опубликовал заявление, в котором осудил нападение ХАМАСа, но основную часть текста посвятил обвинениям Израиля в военных преступлениях и «продолжающемся геноциде» в секторе Газы. Это вызвало резкую критику со стороны представителей еврейской общины Нью-Йорка.