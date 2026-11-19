Трамп в Китае — «Если Иран осуществит нападение на Вашингтон, мы его уничтожим»

Президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, данном во время его визита в китайский Шэньчжэнь, заявил о наличии признаков того, что Иран изучает возможности применения химического и биологического оружия. Он пригрозил уничтожить Иран в случае нападения на Вашингтон и прокомментировал предполагаемое сотрудничество Тегерана с Россией и Китаем.

Интервью транслировалось в программе The Ingraham Angle. С Трампом беседовала корреспондент Fox News Джеки Хайнрих.

Поводом для вопросов об Иране стала публикация CNN, согласно которой американская разведка получила информацию о возможной подготовке иранскими структурами нападения на высокопоставленных представителей администрации США в Вашингтоне. Рассматривается, в частности, сценарий применения так называемой «грязной бомбы» – обычного взрывного устройства с радиоактивными материалами – или химического оружия. При этом источники CNN подчеркивали, что признаков подготовки немедленного нападения нет.

«Есть признаки того, что Иран рассматривает применение газа и биологического оружия, а также других средств», – заявил Трамп. По его словам, Тегеран ищет такие возможности после того, как США лишили его возможности создания ядерного оружия.

Президент добавил, что дальнейшее развитие событий может проясниться после Нового года. «Приближается новый год, и посмотрим, что произойдет после 1 января. Это отвратительные люди. Не мы начали эту войну», – заявил он.

На вопрос о том, следует ли жителям Вашингтона опасаться нападения, Трамп ответил отрицательно, но предупредил: «Если это произойдет, мы их уничтожим. Это обещание».

Комментируя сообщения о помощи, которую РФ и Китай оказывают Ирану, президент США заявил, что Вашингтону известно о передаваемой Тегерану информации. По его словам, американские власти знают, что именно получают иранцы, и не считают эти сведения существенными.

Трамп выразил уверенность, что США не нуждаются в содействии Москвы и Пекина для завершения войны с Ираном. Он заявил, что американские вооруженные силы уже нанесли серьезный ущерб иранским военно-морским силам, авиации и противовоздушной обороне.

Значительная часть интервью была посвящена предстоящим переговорам Трампа с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом РФ Владимиром Путиным. Трехсторонняя встреча запланирована на 19 ноября на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС).

Трамп подтвердил намерение обсудить сокращение ядерных вооружений. При этом он признал, что добиться согласия руководителей ядерных держав на ограничение их арсеналов будет непросто.

Американский президент объяснил, почему считает полезным одновременное участие российского и китайского лидеров в переговорах. По его словам, Москва и Пекин тесно сотрудничают, хотя исторически их интересы не всегда совпадали.

Дональд Трамп возложил ответственность за сближение РФ и Китая на бывшего президента США Барака Обаму. По его утверждению, именно энергетическая политика предыдущей американской администрации способствовала формированию российско-китайского партнерства, поскольку Китай нуждается в энергоресурсах, которыми располагает Россия.

Президент США выразил уверенность, что лично поддерживает хорошие отношения с обоими лидерами, однако признал, что не знает, как будут развиваться эти отношения после окончания его президентского срока.

Отдельно Трампа спросили о скандале вокруг бывшего генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга, который ушел в отставку после сообщений о внебрачных связях, в том числе с китайской предпринимательницей Элис Хуанг. Американские спецслужбы проверяют ее возможные связи с китайской разведкой.

Трамп сообщил, что во время общения с Си Цзиньпином обсуждал развитие искусственного интеллекта, однако не затрагивал подробно историю бывшего руководителя Nvidia.

«Мы не обсуждали это. Возможно, я лишь коротко упомянул об этом, потому что это трагедия. Он такой блестящий человек», – заявил президент США.

Трамп заявил, что ему ничего не известно о подтвержденной причастности Элис Хуанг к шпионажу, и выразил сомнение в том, что ее отношения с руководителем Nvidia представляли угрозу национальной безопасности.

Напомним, что китайские власти отвергают обвинения в шпионаже в адрес Элис Хуанг. Американское министерство юстиции ранее заявило, что расследование продолжается и окончательных выводов о ее предполагаемых связях с китайскими спецслужбами пока нет.