Крымский мост вновь атакован — взрывы в районе Керчи, сообщается о попаданиях в железнодорожную часть

В ночь на четверг, 19 ноября, Крымский (Керченский) мост, соединяющий Краснодарский край РФ с аннексированным Крымом, вновь подвергся атаке. Назначенный Россией глава Крыма Сергей Аксенов подтвердил новый удар и сообщил о перекрытии движения транспорта. Это уже третья атака на мост с начала недели.

«В результате очередной атаки на Крымский мост движение временно перекрыто. Все ответственные службы находятся на рабочих местах. Проводится оценка причиненного ущерба. Дополнительная информация будет доведена по мере поступления», – написал Аксенов.

Как пишет Крым.Реалии, со ссылкой на местных жителей и украинские мониторинговые каналы, примерно с 1 часа ночи по московскому времени в районе Керчи были слышны мощные взрывы. Первоначально сообщалось как минимум о восьми взрывах, позднее их количество оценили в 15-16. Очевидцы рассказывали о пролете ракет и ярких вспышках в районе переправы.

По сведениям Telegram-канала «Крымский ветер», часть взрывов могла быть связана с работой российской противовоздушной обороны. Поступили сообщения о двух предполагаемых попаданиях в железнодорожную часть Крымского моста. Эти сведения пока не получили независимого подтверждения.

Как отмечает «Слово и дело», в социальных сетях распространяются видеозаписи предполагаемой атаки, однако их подлинность и обстоятельства съемки требуют дополнительной проверки.

Российские власти не уточнили, какие именно конструкции моста могли пострадать в результате нового удара. Сведений о пострадавших пока нет. Украинское военное командование на момент публикации официально не комментировало ночную атаку.

Напомним, что Крымский мост подвергся массированным ударам 16 и 17 ноября. В результате повторной атаки была разрушена часть автомобильной переправы, включая одну из арочных конструкций.

Как сообщал Newsru.co.il, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что операция готовилась несколько недель. По его словам, украинские силы использовали ударные беспилотники и ракеты различных типов, включая «Паляницу», «Нептун», «Руту» и «Фламинго». Служба безопасности Украины сообщила об уничтожении автомобильного пролета и одной из металлических арок.

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с ударами 16-17 ноября. В Москве была создана правительственная комиссия по восстановлению переправы, которую возглавил вице-премьер Марат Хуснуллин. Российские власти признали повреждения конструкций моста, однако оценки масштабов разрушений российской и украинской сторонами существенно различаются.

Крымский мост протяженностью около 19 километров был построен после российской аннексии Крыма в 2014 году. Он имеет стратегическое значение для транспортного сообщения между Россией и полуостровом, включая снабжение российских войск на юге Украины.

После новой атаки 19 ноября масштабы повреждений железнодорожной части переправы остаются неизвестными. О возобновлении движения по мосту на момент подготовки сообщения не объявлялось.