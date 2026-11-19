Посетителей арабского аквапарка катает автомобиль на пузырьковой тяге

В аквапарке AquArabia в Саудовской Аравии открылся новый аттракцион «Подводное приключение», центральным элементом которого стали поездки на специальном подводном транспорте. Он называется Aquaticar и разработан калифорнийской компанией Sub Sea Systems.

Главная особенность Aquaticar – пузырьковая тяга. Этот подводный автомобиль не имеет двигателя, он получает энергию извне в виде сжатого воздуха из шлангов, проложенных на дне. Часть воздуха идет в специальную кабину для дыхания пассажиров, но основной объем поступает на лопатки роторного колеса. Воздушные пузыри стремятся подняться вверх и толкают лопатки, раскручивая ротор, который соединен ременной передачей с колесами – так это чудо техники движется.

Aquaticar специально спроектирован для развлечения и веселые струйки пузырьков, которые сопровождают его движение — немаловажная часть этого процесса. Здесь даже специально поставили «воздушные пушки», чтобы пассажиры могли стрелять вращающимися воздушными кольцами по заботливо расставленным вдоль трассы мишеням. Управлять Aquaticar не требуется, он движется по заданному маршруту от одного источника пузырьков к другому.

Головы людей находятся в сухой воздушной камере для удобства дыхания и обзора, но тела остаются в воде, чтобы сохранять ощущение подводного путешествия. Аппарат движется на глубине 2,5 м, у него есть аварийный запас воздуха и специальные надувные поплавки, чтобы быстро подняться на поверхность в случае поломки. Пока что путешествия длятся по 6 минут, а трасса ограничена 137 м, но в перспективе Aquaticar можно будет использовать и в более масштабных и сложных аттракционах.Источник — Sub Sea Systems