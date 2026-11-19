ВСУ — ночью перехвачены 69 БПЛА. МО РФ — сбиты 53 беспилотника. Вновь атакован Крымский мост

Генштаб ВСУ сообщает, что ночью 19 ноября 2026 года российские военные выпустили по Украине противокорабельные ракеты «Оникс» и 98 ударных БПЛА (из них – 61 реактивных). Украинские ПВО заявляют о перехвате 69 беспилотников (в том числе 48 реактивных), запущенных российскими военными. Зафиксированы попадания в 18 локациях. Причинен ущерб. Сведения уточняются.

Минобороны РФ заявляет, что ночью 19 ноября на территории Российской Федерации были перехвачены 53 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа типа над территориями Белгородской, Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тульской областей и Республики Татарстан. Ночью была осуществлена очередная ракетная атака на Крымский (Керченский) мост. Сведения о причиненном ущербе уточняются. Вводились ограничения на работу аэропортов.

Атаки БПЛА с обеих сторон продолжаются.

Отметим, что в течение последних месяцев атаки БПЛА со стороны Украины были более интенсивными и эффективными, чем аналогичные атаки со стороны России.