Одна инъекция сократила частоту переломов на 94%: новый подход к лечению остеопороза

Всего одна инъекция — и частота переломов снизилась на 94%. Такой результат получили испанские учёные, испытавшие новый метод лечения тяжёлого остеопороза. Более того, у пациенток обнаружили признаки восстановления костной ткани. Однако пока исследователи не могут с уверенностью сказать, что улучшения вызвала именно экспериментальная терапия.

При остеопорозе кости постепенно теряют прочность и становятся настолько хрупкими, что могут ломаться даже при незначительной нагрузке. Это происходит потому, что организм разрушает старую костную ткань быстрее, чем успевает создавать новую. Существующие методы лечения направлены прежде всего на снижение риска переломов, но учёные ищут способы не только замедлить потерю костной массы, но и восстановить уже повреждённые кости.

Одним из перспективных решений оказались мезенхимальные стволовые клетки, которые присутствуют в костном мозге и способны превращаться в клетки, формирующие костную ткань. Их можно извлечь из организма, размножить в лаборатории и затем вернуть пациенту. Проблема в том, что после введения в кровь лишь небольшая часть таких клеток самостоятельно добирается до костного мозга. Значительная доля задерживается в лёгких, поэтому потенциально полезные клетки просто не достигают нужного места.

Исследователи предложили необычный выход: изменить поверхность клеток с помощью специального сахарного покрытия, которое помогает им находить путь к костному мозгу. В опытах на мышах такой подход уже позволял доставлять клетки к костям и стимулировать образование новой ткани. Теперь технологию впервые испытали на людях.

В исследовании участвовали десять женщин старше 50 лет с тяжёлым остеопорозом. Каждая получила однократное введение собственных клеток, предварительно обработанных в лаборатории. За два года до процедуры у участниц происходило в среднем восемь переломов на человека ежегодно. В течение двух последующих лет этот показатель снизился до 0,5 перелома в год — примерно на 94%.

Но сокращение числа переломов оказалось не единственным положительным изменением. Через четыре месяца после процедуры анализ образцов костной ткани показал, что занимаемая ею площадь увеличилась в среднем примерно на 70%. Учёные также зафиксировали изменения показателей образования и обновления костной ткани, а также её минеральной плотности. Признаки усиленного формирования костей сохранялись на протяжении шести месяцев после введения клеток.

Через два года пациентки сообщили и об улучшении самочувствия: выраженность боли в костях снизилась на 34%, а показатели ограничений в повседневной жизни уменьшились на 30%. Всё это позволяет предположить, что новая терапия потенциально способна не просто защищать от переломов, но и частично восстанавливать костную ткань.

Тем не менее результаты требуют осторожной интерпретации. Исследование было очень небольшим, а контрольной группы, участницы которой не получали бы экспериментальное лечение, не было. Кроме того, большинство женщин продолжали принимать другие препараты против остеопороза. Поэтому нельзя исключить, что часть улучшений связана с уже проводившимся лечением или естественными колебаниями риска переломов.

Есть и другая важная неопределённость. Учёные не отслеживали введённые клетки внутри организма пациенток, поэтому неизвестно, сколько из них действительно достигло костного мозга и как долго они там оставались. Следовательно, пока невозможно доказать, что обнаруженные изменения вызваны именно восстановительной работой этих клеток.

Чтобы проверить эффективность метода, исследователи из Университета Мурсии готовят более масштабное испытание. Участниц случайным образом распределят на три группы: одним введут специально обработанные клетки из их собственного костного мозга, другим — аналогичные клетки здоровых доноров, а третьи не получат клеточную терапию.

Такое сравнение должно помочь установить, действительно ли новый метод снижает риск переломов и способен восстанавливать костную ткань. Если результаты подтвердятся, технология может стать новым направлением в лечении остеопороза. Пока же речь идёт об обнадёживающем, но предварительном результате, который ещё предстоит подтвердить в более строгих исследованиях.