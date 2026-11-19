Древние зубы из Китая раскрыли неожиданную тайну человеческой эволюции

Человек прямоходящий считался обитателем преимущественно открытых равнин и саванн, плохо приспособленным к жизни в густых тропических лесах. Однако новые находки в Китае заставляют пересмотреть эти представления. Оказалось, что наши древние родственники могли успешно существовать среди тропических джунглей и сохраняться в регионе гораздо дольше, чем предполагали учёные.

К такому выводу исследователи пришли после изучения девяти древних зубов, обнаруженных в двух пещерах на юге Китая — Басиань и Насиань. Всего там нашли более 18 тысяч ископаемых остатков млекопитающих, включая слонов, обезьян, панд, тапиров и носорогов. Но именно человеческие зубы оказались наиболее интересной частью находки.

Анализ показал, что восемь из девяти зубов обладают характерными особенностями человека прямоходящего (Homo erectus). Дополнительное исследование сохранившихся белков подтвердило принадлежность к этому виду четырёх из пяти изученных образцов. При этом небольшие отличия в белковом составе указывают, что учёные, вероятно, обнаружили ранее неизвестную популяцию человека прямоходящего.

Девятый зуб оказался ещё загадочнее. Его строение и белковый состав не соответствуют ни человеку прямоходящему, ни неандертальцам, ни современным людям. Исследователи не исключают, что он мог принадлежать денисовскому человеку, хотя подтвердить это пока не удалось из-за недостатка сравнительных данных. Таким образом, в этом регионе могли одновременно существовать представители разных групп древних людей.

Однако главная неожиданность заключалась в возрасте находок. Радиометрическое датирование показало, что зубам от 184 до 324 тысяч лет. Ранее ископаемые свидетельства существования человека прямоходящего в Китае практически исчезали после отметки в 400 тысяч лет назад. Новые данные указывают, что этот вид сохранялся здесь значительно дольше.

Это особенно интересно с учётом изменений климата и растительности. Человек прямоходящий появился почти два миллиона лет назад и стал одним из наиболее успешных представителей древнего человечества. Считается, что именно он первым покинул Африку и широко расселился по Евразии и Юго-Восточной Азии.

Долгое время его успех связывали с приспособленностью к открытым пространствам — саваннам и сухим травянистым равнинам. Когда климат менялся и на месте таких ландшафтов появлялись густые тропические леса, условия для человека прямоходящего, как предполагалось, становились неблагоприятными.

Но химический состав найденных зубов рассказал другую историю. Исследователи изучили соотношение изотопов углерода, которое позволяет судить об источниках пищи древних существ. Оказалось, что питание этих людей было связано преимущественно с растительностью густых тропических лесов, где кроны деревьев образуют почти сплошной полог.

Это согласуется и с другими ископаемыми находками, свидетельствующими, что в тот период на территории Южного Китая действительно преобладали влажные тропические леса. Следовательно, человек прямоходящий не просто случайно оказался в непривычной среде, а мог достаточно долго существовать в таких условиях.

Более того, эти древние люди, по-видимому, не ограничивались небольшой территорией. Анализ изотопов стронция в зубах позволил предположить, что они перемещались между разными природными районами. Исследователи допускают, что некоторые путешествия могли достигать территории современного северного Вьетнама, расположенной примерно в 250 километрах от пещер.

Конечно, результаты не означают, что тропические леса были идеальной средой для человека прямоходящего или что он чувствовал себя там лучше, чем в саваннах. Однако они показывают, что его способность приспосабливаться к различным условиям могла быть значительно выше, чем считалось прежде.

Оба исследования, опубликованные в журнале Nature, дополняют историю человеческой эволюции важными деталями. Человек прямоходящий, вероятно, был не настолько зависим от открытых ландшафтов, как предполагалось, и сумел пережить серьёзные изменения окружающей среды. А загадочный девятый зуб оставляет открытым ещё один вопрос: кто мог жить рядом с ним в тропических лесах древнего Китая?