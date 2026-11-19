19 ноября 1711 года: родился «первый наш университет»

19 ноября (8 ноября по старому стилю) 1711 года в деревне Мишанинская (ныне село Ломоносово) Архангельской губернии в семье помора родился Михаил Васильевич Ломоносов — человек, которого Пушкин назвал «первым нашим университетом». Его путь в науку был почти невозможен для крестьянского сына: в 19 лет он тайком покинул дом и отправился в Москву с рыбным обозом, скрыв своё происхождение, чтобы поступить в Славяно-греко-латинскую академию.

Ломоносов стал первым русским учёным-энциклопедистом мирового масштаба: он заложил основы физической химии, сформулировал закон сохранения материи, открыл атмосферу Венеры и возродил искусство мозаики. Но главным его делом стало основание в 1755 году Московского университета, где могли учиться представители всех сословий, а не только дворяне. Именно этот университет сегодня носит его имя.

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