Минкульт выделил 5 млрд рублей на создание отечественного аналога GTA

Министр культуры Ольга Любимова объявила о выделении корпорации VK пяти миллиардов рублей на разработку российской версии популярной компьютерной игры GTA (Grand Theft Auto).

«В нашем аналоге не будет преступников, либералов, русофобов, феминисток, вегетарианцев, мужеложцев и прочей нечисти, которая не соответствует нашим традиционным ценностям. Это позволит привить молодёжи правильные жизненные ориентиры», – сказала глава Минкульта.

Отечественный аналог GTA должен выйти в 2030 году, над его созданием будут работать 300 программистов, историков, филологов, чиновников и представителей РПЦ. По информации «Коммерсанта», VK уже начал переговоры о выходе игры на рынки КНДР, Ирана, Белоруссии и других дружественных стран.

«Она может стать органичной частью российской мягкой силы, которая позволит нести традиционные ценности далеко за пределы нашей страны. Осталось только придумать продающее название – например, «Домострой. Открытый мир» или что-то похожее», – цитирует издание помощника одного из вице-премьеров.

—