Трамп провел в Китае переговоры со «своим другом» Путиным

На проходящем в китайском Шэньчжэне саммите АТЭС состоялась встреча президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина. Первая встреча политиков после Анкориджа продолжалась около 40 минут.

В российскую делегацию вошли глава МИД Сергей Лавров, министр финансов Антон Силуанов, помощник президента Юрий Ушаков и спецпредставитель президента Кирилл Дмитриев. В американскую – госсекретарь Марко Рубио и министр финансов Скотт Бессент.

Открывая встречу, Трамп назвал Путина своим другом. «У нас давние прекрасные отношения, мы знаем друг друга много лет. Я думаю, что много хороших вещей могут получиться из этой встречи или во всяком случае начаться здесь», – заявил он.

После переговоров стороны воздержались от заявлений для прессы.