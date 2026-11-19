Абдул аль-Саид — «Израиль не должен идентифицировать себя с конкретной культурой или религией»

Представитель «прогрессивного» лагеря Демократической партии Абдул аль-Саид, который станет первым мусульманином в Сенате США, выступил на конференции издания Atlantic и рассказал, каким, по его мнению, должен быть Израиль.

«Эта страна должна обеспечивать равные права всем своим гражданам, не идентифицировать себя с какой-либо конкретной культурой или религией, и уважать права всех жить свободно под ее законами», – сообщил политик, отвечая на вопрос журналиста Джонатана Лемайра.

Как отмечает издание The Algemeiner, тем сам аль-Саид перечеркнул основополагающий принцип Израиля как единственного в мире еврейского государства, предоставляющее евреям право самоопределения на своей исторической родине – при полном равноправии всех граждан.

Аль-Саид вновь обвинил Израиль в геноциде в секторе Газы и заявил, что США оказали этому геноциду содействие. Он не исключил создания в будущем единого еврейско-палестинского государства.