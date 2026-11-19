Капли против болезни Альцгеймера: новый способ улучшить память без удаления вредных белков

Вернуть мозгу способность лучше запоминать информацию удалось с помощью обычных капель в нос. В эксперименте пожилые мыши после такого лечения справлялись с заданиями на память почти так же хорошо, как молодые. Ученые также обнаружили признаки усиленного образования новых нейронов. Если подобный эффект удастся воспроизвести у людей, технология может открыть новый путь к лечению болезни Альцгеймера.

Главная сложность заключается в том, что мозг защищен особым барьером, который не пропускает из крови многие вещества, включая потенциально полезные лекарства. Исследователи из Сиднейского университета решили обойти эту преграду через носовую полость, но вместо доставки готового препарата предложили заставить клетки организма самостоятельно производить нужное вещество.

Для этого ученые использовали технологию, получившую широкую известность благодаря вакцинам против коронавируса. Ее основа — матричная РНК, молекула с инструкцией, по которой клетки могут производить определенный белок. В данном случае исследователей интересовал нейротрофический фактор мозга — вещество, необходимое для выживания и нормальной работы нервных клеток.

Этот белок играет важную роль в обучении и запоминании информации. Он поддерживает связи между нейронами и способствует образованию новых нервных клеток. Высокие уровни белка связаны со здоровым старением мозга, тогда как при болезни Альцгеймера его количество часто снижено.

Ученые поместили молекулы матричной РНК в крошечные жировые частицы и ввели их мышам в виде капель в нос. Попав в клетки, молекулы запускали производство нужного белка, который мог поступать из носовой полости непосредственно в мозг.

Такой подход решает сразу несколько проблем. Ранее исследователи уже пытались вводить сам белок через нос, однако он быстро разрушается в слизистой оболочке. Кроме того, количество вещества, которое можно доставить за один раз, ограничено. Новая технология позволяет клеткам самостоятельно производить белок, поддерживая его присутствие значительно дольше. Лабораторные эксперименты показали, что после однократного введения его выработка обнаруживалась в клетках на протяжении четырех дней.

Чтобы проверить эффективность метода, исследователи использовали пожилых мышей возрастом 18 месяцев. После лечения животные значительно лучше выполняли тесты на обучение и память, чем мыши из контрольной группы. Более того, их результаты оказались сопоставимы с показателями молодых животных.

Изменения обнаружились и в самом мозге. У получивших препарат мышей количество клеток, содержащих белок двойной кортин, было в 2,4 раза выше, чем у животных из контрольной группы. Этот белок служит показателем образования молодых нейронов, поэтому результаты свидетельствуют об усилении процессов, связанных с обновлением нервных клеток.

Затем ученые провели отдельный эксперимент на мышах с моделью болезни Альцгеймера. Результаты оказались похожими: лечение улучшало показатели памяти и обучения, а в гиппокампе — области мозга, участвующей в формировании воспоминаний, — увеличивалось количество клеток с признаками образования новых нейронов.

При этом исследователи обнаружили важную особенность. Несмотря на улучшение памяти, количество амилоидных бляшек в мозге животных не уменьшилось. Эти скопления белка характерны для болезни Альцгеймера и являются одной из главных мишеней существующих методов лечения.

Получается, что улучшить работу мозга в эксперименте удалось без удаления амилоидных отложений. По мнению ученых, препарат действует иначе: он поддерживает здоровье нервных клеток, помогает им выживать и сохранять связи друг с другом. Это особенно интересно на фоне исследований других методов лечения, которые успешно уменьшали количество амилоидных бляшек, но не всегда приводили к восстановлению когнитивных функций.

Новая технология не способна вернуть уже погибшие нейроны и пока не может считаться способом излечения болезни Альцгеймера. Однако полученные результаты указывают, что даже при сохранении патологических изменений можно улучшить работу оставшихся нервных клеток. В перспективе такой подход может дополнять препараты, направленные на удаление амилоидных отложений.

Пока метод проверен только на мышах. Прежде чем переходить к испытаниям на людях, исследователям необходимо провести дополнительные исследования безопасности. Кроме того, строение носовой полости человека отличается от мышиной, поэтому эффективность доставки вещества в человеческий мозг еще предстоит подтвердить.

Ученые надеются начать клинические испытания в ближайшие два года. Если технология окажется безопасной и эффективной, ее можно будет использовать не только для производства изученного белка, но и для доставки инструкций по синтезу других веществ, поддерживающих здоровье нейронов.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Advanced Science.