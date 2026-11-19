Трамп пригрозил Тибету санкциями, если следующий Далай-лама не будет американцем

Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США введут санкции против Тибета, если следующий Далай-лама не окажется гражданином США. Документ уточняет: претендент должен не просто родиться в Америке, но и «разделять американские ценности, иметь кредитную историю и не выступать против интересов американского народа».

В Белом доме пояснили, что мера направлена на «защиту религиозной свободы», а также на «укрепление американо-тибетских связей на новом уровне».

В Тибете инициативу восприняли с недоумением. Представители буддийского духовенства отметили, что процесс поиска перерожденца регулируется многовековыми традициями и не предусматривает пункта о гражданстве. Китайский МИД заявил, что «вопросы преемственности Далай-ламы являются исключительно внутренним делом Китая и не подлежат обсуждению с внешними силами». Американские сенаторы, ранее продвигавшие законопроекты о Тибете, также выразили осторожность: в их документах речь шла о санкциях против китайских чиновников за вмешательство в выборы Далай-ламы, а не о требованиях к гражданству самого духовного лидера.

«Я не вижу проблемы, – заявил Трамп на брифинге. – Мы же не требуем, чтобы он говорил только по-английски. Пусть молится на своём. Но паспорт должен быть американский. Иначе как мы поймём, что он на нашей стороне? Я, когда покупаю недвижимость, всегда проверяю, в какой юрисдикции продавец. Здесь та же логика. Если Далай-лама будет американцем, мы сможем защитить его от всех, кто на него покушается. А если нет – извините, это уже не наша зона ответственности».

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