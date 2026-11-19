Медицинский дрон из Китая может стрелять дротиками с лекарством

В КНР разработали беспилотник, способный находить пострадавших и дистанционно делать им инъекции лекарств. Аппарат вводит препарат прямо в мышцу раненого с помощью метательного снаряда, похожего на дротик.

Военный обозреватель Сун Чжунпин рассказал Global Times, что современная война усложняет медицинскую эвакуацию с поля боя. «Одна из самых больших проблем современных конфликтов в том, что границы между тылом и линией фронта размыты», — говорит Сун, утверждая, что жертвы могут появляться на гораздо более обширных территориях. Дроны могут снизить этот риск, оказывая первую помощь до того, как спасатели окажутся в опасных местах. В перспективе технология пригодится и для более масштабных эвакуаций.

Во время недавних учений НОАК было опробовано и другое роботизированное оборудование. Так, один из госпиталей провел такой эксперимент: тепловизионный дрон искал условных пострадавших, грузовые дроны доставляли предметы первой необходимости в недоступные для обычных машин районы, а роботы-собаки проникали в узкие проходы, находили пострадавших и передавали информацию об обстановке, помогая оценить опасные участки до отправки туда людей.

Данная технология может применяться не только в военных операциях. Подобные дроны могут помогать гражданским спасателям при оползнях, обрушениях дорог и наводнениях, когда выжившие изолированы из-за разрушенной инфраструктуры, а беспилотники могут доставлять им лекарства, не подвергая вертолеты и экипажи опасности.Источник — Global Times