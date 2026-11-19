Во Флориде отменен парад в честь Дня святого Патрика – в рамках борьбы с DEI

Расположенный во Флориде город Делрей-Бич объявил об отмене парада в честь отмечаемого 17 марта Дня святого Патрика. Фестиваль ирландской общины проводится здесь уже почти шесть десятилетий.

Причина – принятый штатом закон SB-1134, который вступил в силу 1 января. Он запрещает тратить деньги налогоплательщиков на проведение мероприятий, направленных на поддержку политики многообразия, равенства и инклюзивности (DEI) – если только речь не идет о государственных праздниках и памятных днях.

Муниципальный совет счел, что под это определение подпадает и День святого Патрика. Парад, который проводится с 1970 года – одно из самых ярких событий городского календаря. Национальный праздник Ирландии широко отмечается и в других городах США.

Отметим, что под это определения подпадают также мероприятия, проводимые афроамериканской общиной, ЛГБТ+ сообществом, а также выходцами из Латинской Америки, которых во Флориде множество. Под вопросом и деятельность герлскаутов, поскольку они сегрегированы по гендерному признаку.