В Китае проходит первая в истории конференция лидеров КНР, США и России

В китайском Шэньчжэне началась первая в истории тройственная встреча лидеров трех государств: председателя КНР Си Цзиньпина, президента США Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.

Китайский лидер призвал участников конференции отказаться от мышления Холодной войны, а также признать, что стороны не могут изменить друг друга. Он заявил, что Китай, РФ и США должны совместно обеспечивать мир и стабильность во всем мире, а также прогресс.

«Россия, Китай и США могут внести вклад в укрепление стабильности в мире, если будут конструктивно сотрудничать. У нас много совпадающих интересов в плане урегулирования региональных конфликтов, включая украинский. На наших странах, стоявших у истоков ООН, лежит задача укрепления международного права», – заявил Путин.