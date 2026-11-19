Три четверти различий в функциональной грамотности обусловлены генами

Исследователи НИУ ВШЭ впервые оценили на российских данных, насколько функциональная грамотность зависит от наследственности. Функциональная грамотность — это умение применять знания в повседневных ситуациях: рассчитать дозу лекарства, разобраться в условиях договора, оценить достоверность новости. Международная программа PISA каждые три года оценивает этот навык у 15-летних подростков, и исследования показывают, что его уровень определяет образование, будущую карьеру и достаток. Наследуемость интеллекта изучена хорошо и составляет около 50%, но такие оценки получены на абстрактных тестах вроде матриц Равена или на школьных оценках, — а до сих пор оставалось неясным, в той же ли мере наследственность объясняет различия в умении решать задачи, погружённые в реальный контекст. Результаты опубликованы в журнале Behavior Genetics.

Для проверки авторы — Никита Колачев из департамента психологии НИУ ВШЭ и независимый исследователь Галина Ковалева — использовали близнецовый метод, классический подход психогенетики, и сравнили результаты тестов по функциональной грамотности 114 пар близнецов (50 монозиготных и 64 дизиготных). Данные взяты из общероссийской оценки весной 2023 года: более 30 тысяч восьмиклассников из 600 школ прошли тесты на платформе «Российская электронная школа». Сходство результатов у монозиготных близнецов оказалось высоким (коэффициент корреляции 0,78), у дизиготных — умеренным (0,51).

Чтобы отделить общую способность от предметных навыков, учёные применили бифакторную модель, выделив общий фактор функциональной грамотности и три частных — математический, читательский и естественно-научный. Наследуемость оказалась высокой во всех случаях: 76% для общего фактора, 72% для математической, 69% для читательской и 71% для естественно-научной грамотности. Остальное пришлось на уникальный опыт каждого ребёнка и погрешность измерения. В модели общий фактор объяснил 50% вариативности выполнения заданий, остальное — предметные компоненты; в классических батареях интеллектуальных тестов общий фактор обычно забирает 69–77%.

Как подчеркнул Никита Колачев, показатель 76% не означает, что умения школьника «записаны в генах»: наследуемость описывает, какую долю различий между людьми в конкретной группе можно связать с генетическими факторами. Высокая оценка отчасти объясняется единообразием российской школьной системы — программы, методики и формы оценивания регулируются централизованно, а когда среда у всех похожа, различия между детьми сильнее определяются генами. Задания на функциональную грамотность проверяют не воспроизведение выученного, а умение понять, какие знания нужны в незнакомой ситуации, и различия в этой способности связаны с наследственностью не слабее, чем результаты классических тестов интеллекта. В будущем авторы планируют проверить результаты на большей выборке и выяснить, насколько генетическая основа функциональной грамотности совпадает с основой классического интеллекта.

Изображение: Magnific