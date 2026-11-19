Учёные нашли необычный способ усилить ночную систему очистки мозга

Пока человек спит, его мозг проходит своеобразную процедуру очистки. Спинномозговая жидкость движется волнами, помогая удалять продукты обмена веществ и потенциально вредные соединения. Теперь учёные обнаружили, что этот процесс можно усилить с помощью коротких звуков, подаваемых в определённые моменты сна.

Спинномозговая жидкость постоянно циркулирует вокруг мозга и внутри него, причём её движение происходит не только во сне, но и во время бодрствования. Однако именно во время глубоких стадий сна без быстрых движений глаз потоки жидкости связаны с характерными медленными волнами электрической активности нервных клеток.

Эта система играет важную роль в поддержании здоровья мозга. Предыдущие исследования показали, что нарушения движения спинномозговой жидкости связаны с болезнями Альцгеймера и Паркинсона. В частности, при болезни Альцгеймера в мозге накапливаются патологические формы белков амилоида и тау. Поэтому исследователи предполагают, что улучшение выведения продуктов обмена может помочь предотвратить образование вредных отложений.

Специалисты из Массачусетского технологического института и их коллеги решили проверить, можно ли воздействовать на движение жидкости через электрическую активность мозга. Для этого они использовали так называемый розовый шум — мягкий, приглушённый звук, напоминающий привычный белый шум, но с преобладанием более низких частот.

В эксперименте участвовали 14 здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 52 лет. Все они смогли заснуть во время магнитно-резонансной томографии, которая позволяла наблюдать за движением спинномозговой жидкости. Одновременно специальные датчики на голове регистрировали электрическую активность мозга.

Исследователи подавали очень короткие звуковые сигналы, точно подстраивая их под пики медленных электрических волн. Такая стимуляция усиливала активность нервных клеток. Но самое интересное обнаружилось при анализе движения жидкости: волны её потока тоже становились заметно сильнее.

По словам нейробиолога Лоры Льюис, ранее исследователям не удавалось целенаправленно увеличивать амплитуду волн спинномозговой жидкости во время сна.

Открытие важно ещё и потому, что до сих пор было неясно, действительно ли медленные электрические волны мозга непосредственно влияют на движение жидкости или два процесса просто происходят одновременно. Новый эксперимент показал, что воздействие на нервную активность способно изменять силу жидкостных потоков. Таким образом, учёные получили подтверждение причинно-следственной связи между этими явлениями.

Однако говорить о новом способе профилактики болезни Альцгеймера пока рано. Исследование было небольшим и проводилось исключительно на здоровых взрослых людях. Учёные доказали, что звуковая стимуляция способна усиливать движение жидкости, но не проверяли, приводит ли это к более эффективному удалению вредных веществ или улучшению здоровья мозга.

Тем не менее результаты открывают новое направление исследований. Теперь специалисты смогут выяснить, как изменение потоков спинномозговой жидкости влияет на работу мозга и можно ли использовать звуковую стимуляцию при старении, нейродегенеративных заболеваниях и нарушениях сна.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Science Translational Medicine.