«Нас заставляли клеветать на вашу великую страну»: спецкор CNN на пресс-конференции в Шэньчжэне попросил политическое убежище в России

Во время итоговой пресс-конференции на саммите АТЭС в китайском Шэньчжэне специальный корреспондент американского телеканала CNN Роберт Джефферсон заявил, что уже 10 лет руководство Демократической партии и примкнувшие к нему редакторы ведущих западных СМИ ведут целенаправленную антироссийскую кампанию, распространяя заведомо ложные сведения о политике Москвы.

«Я прошу у присутствующих здесь россиян прощения, нас заставляли клеветать на вашу великую страну, – цитирует его «Московский комсомолец». – Я больше не хочу работать в атмосфере лжи и фальши, поэтому умоляю предоставить мне политические убежище в России. Готов работать в любом городе и на любой должности, лишь бы искупить свою вину».

Владимир Путин похвалил журналиста за проявленную смелость и пообещал удовлетворить его просьбу. Си Цзиньпин также высоко оценил поступок Джефферсона и привёл в пример китайские СМИ, которые «честно и правдиво пишут о России». Дональд Трамп присоединился к словам своих коллег, отметив, что «из-за возмутительных действий Демократической партии Вашингтон теряет таких хороших людей».

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