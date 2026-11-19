На Марсе нашли целое поле необычных камней, происхождение которых озадачило учёных

В 2024 году марсоход «Кьюриосити» случайно раздавил обычный на вид камень на поверхности Марса. Внутри обнаружились ярко-жёлтые кристаллы почти чистой серы — вещества, которое прежде никогда не находили на Красной планете в таком виде. Ещё удивительнее оказалось то, что похожими камнями была усеяна значительная часть окружающей местности. Теперь два новых исследования предложили возможные объяснения этой необычной находки.

Сера сама по себе не редкость на Марсе. Учёные давно обнаруживают там сульфаты — соединения серы с кислородом и другими элементами. Обычно такие минералы образуются при испарении воды, в которой были растворены различные соли. Поэтому сульфаты помогают восстановить историю марсианских водоёмов и изменения климата планеты.

Но чистая сера — совсем другое дело. На Земле её крупные скопления часто связаны с вулканической активностью или горячими подземными водами. Однако в районе находки, расположенном в долине Гедиз-Валлис внутри кратера Гейла, исследователи не обнаружили признаков высоких температур, необходимых для образования таких залежей привычным способом.

В июне 2026 года группа американских учёных подробно изучила снимки и химические измерения «Кьюриосити». Выяснилось, что необычные серные камни разбросаны на площади около 2100 квадратных метров. При этом сама сера оказалась удивительно чистой, что ещё сильнее отличало находку от обычных марсианских минералов.

Исследователи обратили внимание и на хрупкость камня, который расколол марсоход. Несмотря на массу аппарата в 899 килограммов, из-за слабой марсианской гравитации он давит на поверхность значительно меньше, чем на Земле. Тем не менее этого давления хватило, чтобы камень раскололся. По мнению учёных, столь хрупкие образования вряд ли могли сохраниться при переносе на большое расстояние. Вероятнее всего, они сформировались непосредственно там, где их обнаружили.

Но как такое количество чистой серы могло появиться без воздействия высоких температур?

Авторы первого исследования предполагают, что её источником стали газы, выделившиеся во время древней вулканической активности. Постепенно они остыли и оказались заперты под поверхностью Марса, возможно, внутри особых ледяных структур, способных удерживать молекулы газа.

Спустя миллионы лет эрозия сформировала долину Гедиз-Валлис, уменьшив давление на подземные газовые резервуары. Освободившиеся газы начали выходить наружу, а химические реакции между содержащими серу веществами могли привести к образованию чистых серных отложений. Согласно оценкам исследователей, это произошло примерно 2,8–3,1 миллиарда лет назад.

Однако существует и другое объяснение, которое не требует даже выхода газов непосредственно на поверхность.

В июле 2026 года другая группа учёных опубликовала результаты лабораторного эксперимента. Исследователи решили проверить, может ли чистая сера образовываться в обычной воде без высокой температуры и участия живых организмов.

Для этого они смешали растворённый сульфид с хлоратом — соединением хлора и кислорода, которое могло присутствовать на древнем Марсе. Реакцию проводили в кислой воде при комнатной температуре. В результате действительно появились крошечные жёлтые кристаллы элементарной серы.

Особенно интересным оказалось влияние концентрации хлората. При небольшом его количестве преимущественно образовывалась чистая сера, а при увеличении концентрации — сульфаты. Таким образом, даже сравнительно небольшие изменения химического состава воды могли влиять на то, какие минералы оставались после реакции.

Правда, полученные в лаборатории кристаллы были микроскопическими, тогда как марсоход обнаружил достаточно крупные камни. Учёные предполагают, что подобные реакции, протекавшие на протяжении гораздо более длительного времени, могли создать значительные скопления серы. При этом необходимый для реакции сероводород мог поступать из тех же древних подземных газовых резервуаров, которые описаны в первом исследовании.

Оба исследования пока предлагают возможные механизмы образования серных залежей, а не окончательное объяснение находки. Тем не менее они показывают, что необычные марсианские минералы могли сформироваться без высоких температур и участия живых организмов.

Это особенно важно, поскольку сера необходима всем известным формам жизни. Многие организмы используют её соединения для производства аминокислот, из которых строятся белки. На Земле некоторые микроорганизмы способны образовывать чистую серу, однако новые эксперименты подтверждают, что для этого вовсе не обязательно присутствие жизни.

Поэтому обнаруженные кристаллы нельзя считать свидетельством существования марсианских микроорганизмов. Зато они помогают понять, какие химические процессы происходили на планете миллиарды лет назад.

Именно в этом заключается особая ценность Марса для науки. В отличие от Земли, поверхность которой постоянно преобразуется геологическими процессами, Красная планета сохранила множество следов далёкого прошлого. Камни, пролежавшие почти без изменений около трёх миллиардов лет, позволяют исследователям изучать условия, существовавшие в эпоху, от которой на нашей планете осталось гораздо меньше свидетельств.