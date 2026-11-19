МАГАТЭ — Северная Корея расширяет производство оружейного урана

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил, что Северная Корея возвела дополнительный блок на предприятии по обогащению урана, расположенном на ядерном комплексе Йонбен.

«С середины сентября 2026 года ведется дальнейшее расширение исходного объекта по обогащению урана в Йонбене, при этом новая часть комплекса снаружи была завершена к концу октября 2026 года», – заявил он.

Международный чиновник подчеркнул: расширение производства свидетельствует о практической реализации программы по наращиванию ядерных вооружений. Он напомнил о том, что ядерные объекты КНДР не находятся под контролем МАГАТЭ.