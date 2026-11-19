Союзники Украины проведут саммит в Берлине – на фоне конференции США, России и Китая

В Берлине пройдет 19 ноября саммит «коалиции желающих» – международного альянса в поддержку Украины. В ней примут участие лидеры 30 государств, включая президента Украины Владимира Зеленского, а также представители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер.

Цель встречи, инициированной главами Франции, Германии и Великобритании, – не только обсудить меры о дальнейшей помощи воюющей стране, но обеспечить европейское участие за столом переговоров РФ и Украины, которые на данный момент проходят при участии США и не приносят особого успеха.

Нельзя не заметить, что саммит пройдет через несколько часов после первой в истории конференции лидеров США, Китая и России. В Европе ее называют «новой Ялтой», опасаясь, что в КНР будут приняты и решения, касающиеся Украины – причем без участия страны, подвергшейся российской агрессии.