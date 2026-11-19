5000 лет назад в Китае варили алкоголь из риса и красной плесени

Сложные технологии изготовления алкоголя весьма древние – они активно практиковались еще в позднем неолите. Ученые из Аризонского университета изучили 16 керамических сосудов, найденных на археологическом памятнике Ваяоли в китайской провинции Чжэцзян. Их возраст не менее 5000 лет и это утилитарные предметы со следами активной эксплуатации. А предназначались они для приготовления неизвестного алкогольного напитка из риса, который в ту пору активно выращивали в низовьях реки Янцзы.

Сосуды керамические и составные, их специально изготовили для данной задачи. Скорее всего, они выполняли функции фильтра – жидкость переливалась из верхней части в нижнюю через слой ткани, которая удерживала крупные фрагменты и грязь. Эта ткань была изготовлена из лубяных волокон, их добывали из внутреннего слоя древесной коры. Характерные следы найдены на стенках сосудов, хотя сама ткань не выдержала испытания временем.

Помимо волокон на стенках сосудов найдены зерна рисового крахмала со следами термической обработки. И фрагменты плесневого гриба Monascus – его ферменты расщепляли крахмал на сахара, что и вызывало брожение сусла. Древние китайские пивовары не позволяли рисовой браге бродить как получится, они тщательно контролировали этот процесс при помощи плесени, а потом еще и фильтровали полученный «первач», чтобы сделать напиток мягче и прозрачнее.

Интересный факт – эта плесень вырабатывает красные пигменты, поэтому на выходе получалось красное рисовое пиво. Это придавало алкоголю дополнительную важность, выделяло его среди прочих напитков, благодаря чему употребление красного пива стало важной частью социальной жизни и ритуалов эпох позднего Сунцзэ и раннего Лянчжу. А другие находки — в частности в археологическом памятнике Шаншань в провинции Чжэцзян — наводят на мысль, что пивоварение в Китае могло появиться гораздо раньше, около 10 000 лет назад.Источник — University of Arizona