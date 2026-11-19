Учёные раскрыли секрет структуры дрожжевого приона

Исследователи из ФИЦ Биотехнологии РАН с коллегами из НИЦ «Курчатовский институт» определили пространственную структуру одного из вариантов приона дрожжевого белка Sup35. Прионы — это белки с нестандартной амилоидной (фибриллярной) укладкой, способные «превращать» нормальные белки в себе подобные копии; с ними связаны неизлечимые нейродегенеративные заболевания, например болезни Альцгеймера и Паркинсона. Прионы дрожжей — удобная модель для изучения механизмов формирования амилоидных структур, в том числе у человека, что позволит лучше понять механизмы развития таких заболеваний и потенциально найти способы их лечения. Результаты, поддержанные грантом РНФ, опубликованы в журнале Nature Communications.

Дрожжевой прион Sup35 может существовать в разных формах — «сильной» и «слабой»: клеточная машинерия делит прионные фибриллы на части, и у «сильной» фибриллы эти части получаются короче, поэтому прионных частиц становится больше и они эффективнее присваивают и инактивируют нормальный белок. Исследователи выделили соответствующий белок и изучили его методом криоэлектронной микроскопии — единственным, позволяющим структурно исследовать объекты такого класса. Оказалось, что прион [PSI+]-S7 состоит из двух основных частей: жёсткая и устойчивая центральная служит «каркасом» амилоидной структуры, а менее стабильная периферическая полукольцом охватывает её — образно такую структуру можно представить как изогнутую молнию, две части которой соединяются зубцами — участками аминокислот.

«В нашей работе был доказан парадоксальный тезис: “сильный” прион исторически был назван так на основе его генетических проявлений, но причиной этой силы является его механическая слабость, меньшая прочность», — отметил руководитель проекта Виталий Кушниров. Исследование впервые на молекулярном уровне объяснило, почему «сильные» прионы так эффективно распространяются, и открывает путь к поиску молекул, способных стабилизировать такие легко фрагментирующиеся структуры и предотвращать их размножение в клетках. Знание структуры приона Sup35 делает его удобной моделью для разработки терапевтических молекул, способных связываться с активными концами фибриллы и блокировать её рост. Как подчеркнул один из соавторов Константин Бойко, учёным удалось установить структуру приона, полученного ex vivo — в максимально физиологических условиях, — и она существенно отличается от структуры искусственно собранных фибрилл, которую параллельно определили японские исследователи.

Слева — электронная микрофотография амилоида Sup35. (Источник — https://doi.org/10.1016/s0092-8674(00)80264-0). Справа — механизм полимеризации и фрагментации амилоида Sup35. (источник — ФИЦ Биотехнологии РАН)

Рисунок на обложке: структура амилоида Sup35. Слева — фибрилла с характерными размерами, справа — крио-ЭМ карта плотности для одного мономера белка, образующего фибриллу. Источник: https://www.nature.com/articles/s41467-026-77823-3.