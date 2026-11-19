«Поезд дальше не идет, конечная» — минобороны Украины о новом ударе по Крымскому мосту

Министерство обороны Украины сообщило о нанесении успешного удара по мосту, соединяющем Россию с оккупированным ей Крымом. Атаке подверглась часть, предназначенная для движения железнодорожного транспорта.

«Керченский мост, железнодорожная часть. В ночь на 19 ноября по ней отработали украинские «Нептуны». Есть попадания в районе арки и железнодорожных путей. Масштаб повреждений уточняется, но сейчас движение поездов остановлено», – говорится в заявлении, озаглавленном «Поезд дальше не идет».

«Для РФ этот мост – конвейер войны: цистерны и вагоны с боеприпасами для группировки на юге. Конвейер дал сбой. Другой путь лежит по суше, вдоль фронта. Там грузы встречают наши дроны. Для Украины это выигранное время и сохраненные жизни: чем меньше доедет до оккупантов, тем меньше прилетит по нашим воинам», – подчеркивает ведомство.

Заявление завершается словами: «Конечная. Пожалуйста, освободите Крым».